美國豬牛肉明年起擴大開放進口，引起各界議論，教育部特別發聲明強調，目前各級學校，營養午餐使用的豬肉與牛肉，一律使用本土國產豬牛。國民黨團書記長林奕華表示，教育部想用公文讓家長安心嗎？恰巧適得其反，反而引起更多疑心，要求教育部公開聲明並立即修法，全面禁止美豬、美牛生鮮食材與加工品進入校園。

林奕華三問教育部，首先，教育部發公文要學校「優先」採用在地豬肉牛肉的理由是美牛、美豬不安全嗎？還是為了平息在地豬農怒火？那學生回家吃到美豬就沒問題嗎？只在校園禁美豬美牛無疑打臉蔡總統，連教育部都不相信美豬美牛是安全不影響人體健康的。

其次，教育部行文只要求生鮮食品必須是本土牛、豬，但再製加工品卻沒有要求，水餃、香腸、貢丸、牛肉丸、珍珠丸、肉絲、碎肉等，怎能確保肉類都是國產豬？教育部能全面攔截美豬美牛入侵校園嗎？

林奕華表示，關鍵點在於學校衛生法23條寫明學校「應優先」採用在地豬肉牛肉，卻沒說再製品也應採用在地豬、牛，當年立法的重點在禁止基改食品進入校園，而非阻止美豬、美牛，如今時空環境改變，含瘦肉精美豬、美牛可能入侵校園，教育部不僅沒看到問題，還想用一紙公文安定民心，實在令人匪夷所思。

再來，整部學校衛生法完全沒有罰則，最大罰則是議處校務行政人員，但該法只要求「應優先」，不優先並不犯法，再者，校務行政人員要如何確保團膳廠商符合「應優先」卻無法購買，而不是直接跳過本土肉品？這也太為難教育人員。

「孩子的健康遠遠比不過民進黨的政治利益算計！」，林奕華強調，政府犧牲孩子與國人健康，國民黨絕對不可能接受，她要求教育部必須公開聲明並立即提出修法補救措施，全面禁止美豬美牛生鮮食材與加工品進入校園，因為孩子的健康沒有模糊、妥協的空間。

(中時 )