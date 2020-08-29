台中市衛生局至某知名五星級酒店複查時，發現廚房多處不潔仍有蟑螂蹤跡及蟲屍，另廚餘桶未加蓋等多項不符「食品良好衛生規範準則」缺失未改善，對業者裁罰6萬元。（台中市衛生局提供／張妍溱台中傳真）

台中市某知名五星級酒店7月遭網友爆料廚房有老鼠、蟑螂，食品藥物安全處29日前往複查，發現廚房多處不潔仍有蟑螂蹤跡及蟲屍，另廚餘桶未加蓋等多項不符「食品良好衛生規範準則」缺失未改善，將依食品安全衛生管理法第44條第1項規定，對業者裁罰6萬元，要求9月6日前限期改善完成，若再複查不合格，依法將加重處罰。

據網友爆料指控，該酒店廚房出現有活老鼠被關在老鼠籠裡，也有死掉的老鼠竟整隻黏在黏鼠板上；員工餐廳出現蟑螂逛大街景象，客人用完的餐具竟亂堆置沒有好好清潔等，環境髒亂簡直恐怖到「令人絕望」，經台中市衛生局稽查後，認定酒店確實不符「食品良好衛生規範準則」，衛生待加強。

食安處長邱惠慈表示，大型宴席餐廳、人氣旅宿業附設餐廳等大型餐飲場所，可同時供應較多消費者用餐，如果製備餐食流程有交叉汙染、未徹底加熱及食品未適當保存等情形，容易發生重大食品中毒事件，加上餐廳未落實衛生管理、貯存或使用逾期食品，將影響民眾飲食衛生安全。

邱惠慈說，下半年將進行旅宿業附設餐廳稽查專案，查核重點包括食品業者登錄查核、食品良好衛生規範準則、牛肉原產地標示、定型化契約（餐卷）等，並持續宣導餐飲業者落實衛生福利部食品藥物管理署「樂活防疫 安心飲食」宣言相關防疫措施。

衛生局長曾梓展說，餐飲業者應落實食安法規範，遵守食材先進先出原則，在保存期限內使用，確保販售產品遵守食安法相關規定，維護消費者飲食衛生安全。業者如經查獲貯存、使用逾期食材，或GHP不符規定經命限期改善而未改善，分別違反食安法第15條第1項及第8條第1項規定，依法第44條可處最高2億元罰鍰。

(中時 )