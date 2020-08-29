「後天失明者，常因有失落、沮喪，萌生輕生念頭，希望透過訓練，讓大家重新站起來！」投入特殊教育超過50年、現職為盲人重建院長的張自說，已服務約7000名視障者，讓失明者生活獨立自主，重新回到社會，那就是最大的快樂。

張自回憶踏上50年的特殊教育之路，在1968年就讀台灣省立高雄女子師範學校，實習時接觸過少數的特殊孩子，發現有很多人關注普通孩子，但很少人關注身障孩子，既然要成為老師，就去做很少人會做的事，便開始在國小擔任肢體障礙老師。

因緣際會下，進入啟明學校任教，張自說，在教學中，看到視障學生慢慢茁壯、成長努力的樣子，家長堅持不懈的毅力，深深被感動，自己更用心投入視障教育，想不到一投入就是半甲子。

從啟明學校退休後，張自至盲人重建院擔任院長，她說，後天失明者大多無法接受視障身分，「在家就是吃飯、睡覺、等死」，甚至萌生輕生念頭，看著他們失落、沮喪、落魄的樣子，在重建院免費的訓練下，重新學會打理生活，獨立自主，靠自己的力量重新站起來「就是那份感動、生命的力量！」支撐自己不斷投入。

張自也說，看見後天失明者翻轉自己的生活，那份成就感就是最大的快樂，未來也將持續投入視障教育，也盼政府能建立通報機制，讓更多失明者、家庭得知重建院免費資源，讓他們能重新站起來。

(中時 )