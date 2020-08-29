台北市內湖運動中心的攀岩場發生一起意外悲劇，29日上午9點，一名36歲蘇姓女子，因為持有「安檢卡」，可以自主攀岩訓練，過程中不慎從10公尺高處墜地，導致頭部受到重創，工作人員緊急通知消防局將蘇女送往醫院急救，但上午11點，仍宣告傷重不治。

蘇女熱愛攀岩，經常到運動中心訓練，領有通過檢核的安檢卡，代表有自身安全確保的能力，可不需教練陪同，但29日她在自行攀岩時，總共爬了3次，前2次都有扣上安全扣，第3次攀爬時可能忘記扣上安全扣，導致意外墜落身亡。

蘇女相當熱愛攀岩(圖片取自/蘇女臉書)

蘇女與65歲的中醫師父親居住在內湖，平時喜歡運動、攀岩的她，從個人臉書中可以看出來，像是分享衝浪的照片，連個人大頭貼也是攀岩的照片。老父親得知消息趕到派出所，情緒激動泣訴，希望運動中心能做好防護措施、以及告知的責任。

在運動行銷公司任職電腦工程師的蘇女，是標準的運動陽光女子，父親難過表示，最近沒有聽說女兒有交往對象，最後一次見面是28日晚上，也沒有任何異狀，她的最愛就是攀岩。

(中時新聞網)