今天早上11點，位於馬來西亞古晉的石角新市鎮某間加油站，突然驚見1位光著下半身，還露出Q彈蜜臀的美魔女，正拿著加油器手把替愛車灌飽，令一旁也正在使用自助加油站的男客人，紛紛興奮的鼻血狂噴。這名露著蜜臀的美魔女，讓旁人紛紛推測，是疑似精神狀態不好，還是天氣過於炎熱，才會導致自己只穿著內衣，光著下半身的開車出來加油？讓多數網民相當百思不得其解。

據《詩華日報》報導，今天早上11點，在馬來西亞的石角新市鎮1間加油站，驚見1位美魔女全身只穿著內衣，下半身還光著露出Q彈蜜臀，非常自然的將愛車開進自助加油站後，直接下車拿起加油器手把來餵飽自己愛車，一旁的男客人皆看的鼻血狂噴，隨後加完油直接到櫃台繳費就離開，讓許多網民不經懷疑，這名美魔女是否有任何精神上的疾病嗎？還是天氣太熱了，想穿的清涼點，讓自己舒服點呢？

從網友分享的照片，可以看到美魔女所開的天空藍色轎車，直接就開入自助加油站，她自己本人下車只穿著上身內衣，下半身則是露出Q彈蜜臀，接著她相當自然的下車拿起加油器，開始進行加油作業，再開到結帳櫃台進行付費流程，全全程據網友透露，一點都沒有感到羞恥感，讓網友不禁懷疑，這國王的新衣真的那麼好穿嗎？

(中時新聞網)