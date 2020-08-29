刑事局長黃明昭頒獎給冠軍隊伍。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局今年度暑假舉辦的「2020 CIB反毒電競挑戰賽－雞不可失，毒不可吃」，入選的64隊經過幾回合大戰，進入決賽的16強，最終由AHQ、Asia gaming、Virus group等隊伍取得優勝，分別榮獲冠、亞、季軍，在29日的頒獎記者會中，脫穎而出的前3強戰隊宣誓成為「反毒戰隊」，與年輕朋友們一同並肩作戰，力抗毒品危害。

會中還安排了一場別開生面的反毒問答表演賽，由本次賽事冠軍隊伍AHQ，與刑事局除暴特勤隊進行一場4對4死鬥對戰，特別的是雙方對戰前必須先進行一場「反毒小學堂」的快問快答，答錯問題者必須在重生時暫停3秒。除了反毒電競比賽，本次反毒短影片創作賽的首獎得主高嘉伶，是一位具備高顏值，也對犯罪防治學有專精的女大生，健康活力的形象，成為一大亮點。

針對喜愛電競、coser、軍事設備的年輕族群，現場還邀請到電玩界頗負盛名的主持人月希、主播林阿罵、賽評阿森等電競KOL蒞臨現場，知名coser赤鬼伯伯、134以絕地求生M中的角色開放拍照打卡，以及實況主聶小倩、思希、祐妹與大家一同體驗除暴特勤隊的攻堅裝備，和超仿真毒品氣味模型。刑事局以時下年輕族群所關注的議題為出發點，透過他們所喜愛的偶像以近距離互動、體驗等方式傳遞反毒知識，使反毒宣導成為豐富有趣的活動。

(中時 )