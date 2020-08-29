美國總統大選的腳步越來越近，現任總統川普的民調落後民主黨對手拜登，因此民主黨人正在煩惱，如果川普真的如他先前揚言，拒絕承認敗選，屆時究竟應該如何應對。

今日俄羅斯（RT）28日報導，美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milly）已經明確地告訴民主黨籍國會議員，「美國軍隊不會在解決選舉爭端上發揮任何作用」。這對近幾周來冀望五角大廈幫助拜登順利入主白宮的民主黨人來說，形同被潑了一大盆冷水。

米利在寫給密西根州民主黨眾議員斯洛特金（Elissa Slotkin）的信中說：「我堅信美國軍隊應維持非政治化的本質。如果選舉中出現爭議，根據法律，應由法院和國會來解決，而不是美國軍隊。我們不會背棄美國憲法」。

據報導，首先提出動用軍隊將川普趕出白宮的人是美國前副總統高爾（Al Gore）。25日他接受路透採訪時表示，如果川普輸了，根據憲法規定，他的任期將在明年1月20日結束。屆時特勤局和其他軍事、安全部隊都將在那天開始遵守新總統的要求。對此俄媒解讀，高爾真正想說的是，「一旦川普拒絕（承認）敗選，軍隊將把他趕下台」。

除了高爾，本月稍早，2名退役陸軍中校也致信米利，稱如果川普拒絕在任期屆滿後離任，軍隊必須強行罷免他，當時此信引起媒體極大關注。

民主黨總統候選人拜登也曾在6月初的1場採訪中表示，他「絕對相信軍隊會以極快的速度，護送他（川普）離開白宮」。

(中時 )