陳水扁臉書照片。(取自陳水扁新勇哥物語臉書)

過去有網友在批批踢上發問，「有沒有史上被媒體害得最慘的公眾人物的八卦」，結果超多網友答案都一面倒地說，答案是「前總統陳水扁的女兒陳幸妤」，因為她當年成為媒體跟監對象，就連人在國外也不放過。然而，陳水扁今(29日)則是在臉書曝光和女兒的合照，不少網友見狀更是大喊「永遠的第一千金！美麗又善良」。

陳水扁在臉書寫下，年輕時要做假牙，少ー顆還要磨掉兩邊的好牙；老了假牙動搖，人在南屯的阿扁申請自費延醫，女兒陳幸妤醫師幫忙做了傳統的3顆假牙。阿扁出來後又有一顆要做假牙，由於科技進步，陳幸妤牙醫診所進口一台所費不貲的新設備，一個小時3D齒雕就做好了！「幸妤，感謝有妳！」

從陳水扁曝光的照片中可見，照片中的陳幸妤正為他看牙，另外一張則是站在父親身後，露出甜美笑容。然而這篇貼文也意外引起網友討論，「幸妤在當第一千金時 ，整個社會對她的不公平待遇 讓人心疼不捨，她的堅強進取，如今事業成功家庭幸福」、「自己的生活也因為爸爸對台灣的奉獻而屢被干擾，但是她沒有怪罪埋怨，依舊做好自己的工作」。

然而，其實去年就有網友在批踢踢發問「有沒有史上被媒體害得最慘的公眾人物的八卦」，當時有部分網友答案是前高雄市長韓國瑜，但大多數的網友都答「陳幸妤」，並稱「現在回頭看真的扯」、「陳幸妤說第二，誰敢說第一」。

(中時新聞網)