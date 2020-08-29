美豬好不好吃？引起爭論。（取自臉書）

政府宣布明年1月1月起開放含萊克多巴胺的美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，民進黨議員王浩宇說美豬根本不好吃，臺灣養豬產業不會受傷。不過民眾質疑，重點在「理念」、「含瘦肉精」的美豬，如果換了位置就換了立場，「今日美豬明日核食」，那也是人民寵來的怨不了誰！

連續叩關14年之後，明年1月1月起，美豬美牛將大舉攻臺！民進黨政府宣布將開放含萊克多巴胺的美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。儘管強調是「基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定」，並以「時空環境改變」解釋過去在野時反對進口的立場，仍遭強力質疑、炮轟。

民進黨桃園市議員王浩宇在臉書上表示，開放美豬，國內民眾擔心其對臺灣養豬業的影響，王浩宇宣稱完全不用擔心，「基本上不會受到影響！」因為美豬根本不符合臺灣民眾的口味，「根本不好吃」，有一種臺灣人不會習慣的腥味，王浩宇認為未來頂多做成香腸、肉鬆等加工品，只要清楚標示產地，讓消費者去做選擇即可。還強調美豬本身就是個「Z>B(利大於弊)」的選擇，政府本來就該做！

不過有網友直指，重點在於「含瘦肉精」的美豬，別被撲天蓋地的大內宣誤導了！另有民眾指出，重點不在美豬而是在「理念」。如果當初所捍衛堅持信誓旦旦的理念，能夠在換了位置之後選擇與當初所反對的那一方做出相同的決定，那是不是意謂著當初判斷力有錯誤的想像？又如果自己的判斷力沒有問題，那麼又是什麼讓自己放棄了當初的堅持？如果從政者都能這麼輕易的換了位置就換了立場，「今日美豬明日核食」，那也是人民寵來的怨不了誰！

(中時新聞網)