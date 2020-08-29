蔡政府昨宣布將開放含瘦肉精美豬美牛進口，但台中市政府今強調堅持零檢出，未來將依台中市食品安全衛生管理自治條例規定，若檢出瘦肉精，將開罰3萬至10萬元。對此，行政院發言人丁怡銘表示，相關法規在明年1月上路前，會持續與各界及各地政府溝通。

針對蔡總統昨宣布將開放美豬美牛進口，農委會將訂定豬肉萊克多巴胺安全容許值及強制標示肉品來源等法規，但台中市政府表態，堅持萊克多巴胺零檢出，若檢出將依台中市食品安全衛生管理自治條例規定，開罰3萬元至10萬元。

對於國民黨 執政縣市可能比照台中市不跟進鬆綁，丁怡銘說，前總統馬英九時代已經開放瘦肉精美牛，國人每年食用3公斤美牛。現在國內也已有進口的美豬，但因味道比不過台灣豬，市占率僅有1％，每年每人平均只消費0.49公斤。

丁怡銘說，市面上買不到任何溫體美豬，都是冷凍或加工食品，國人最擔心的肝腎內臟部分，因冷凍品口感不佳國人不吃，根本沒有進口，且食品衛生符合國基標準，即是明年開放含有萊克多巴胺的美豬進口，影響很小。

丁怡銘強調，平等互惠是經貿自由化的前提，基於整體國家利益與貿易戰略，在明年1月開放美豬美牛進口前，行政院會持續和各界包括地方政府溝通。

(中時 )