美豬美牛明年元旦起將大舉攻台，蔡英文總統28日宣布將開放含萊克多巴胺的美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，但卻引起地方政府反彈。台北市議員游淑慧呼籲地方政府硬起來，對美豬嚴格把關，她還指出，這次美豬的爭議，竟然還和先前訪台的美國衛生部長阿札爾有關，而其中的巧合更讓她不寒而慄。

游淑慧今(29日)在臉書上表示，「中央放水，地方Say No，地方硬起來，跟你的人民負責，美國不是你老爸。」

游淑慧強調，包括台北市、台中市，甚至民進黨執政的桃園市、基隆市的食品安全相關自治條例，都早在106年政府有意開放美豬時，議會就已「超前修法」，在自治條例中增訂「販售之豬肉及其他相關產製品不得檢出乙型受體素」等類似規定。因此，游淑慧認為，即便明年民進黨政府一意孤行的開放，地方也能夠跟瘦肉精Say No。

對此，游淑慧也提出兩點呼籲，一是呼籲其他未有規定的縣市議會也盡快完成修法；二是立法後，明年開始地方衛生單位要加強稽查，不論是標示作偽或違法販售。

對於開放美豬議題中，頗受各界關注的「萊克多巴胺」，游淑慧則指出，「萊克多巴胺」是Elanco埃蘭科製藥所生產的藥物，Elanco製藥過去是「禮來藥廠」的子公司。而前一陣子來訪的美國衛生部長阿札爾，在2012年到2017年擔任禮來公司美國分部總裁及藥廠說客團體董事會成員。對此，游淑慧忍不住直呼，「真是巧合的讓人不寒而慄。」

網友們也留言回應，「聽議員的分析，喔喔，了解了」、「我對地方政府跟台灣商人的商德沒有信心」、「謝謝議員的詳細説明」、「不管哪一國的肉品都必須吃的健康，市場就是自由競爭而已」。

(中時新聞網)