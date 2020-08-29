日本防衛大臣河野太郎29日在出訪地美屬關島與美國國防部長艾思博舉行會談。據日本共同社報導，兩人均反對在東海和南海以實力為背景單方面改變現狀的嘗試，並就法治的重要性達成了共識。美國國防部人士27日證實，大陸軍方26日向南海試射了4枚中程彈道飛彈。

日美防長在美屬關島安德森空軍基地舉行會談，雙方料圍繞如何應對在東海和南海軍事活動日益頻繁的大陸，以及放棄陸上部署型飛彈攔截系統「陸基神盾系統」計劃後日本政府正在探討的新飛彈威懾措施交換意見。

這是河野6月中旬宣布停止陸基神盾計劃以來，首次與艾思博直接會面。兩人曾在7月8日與澳大利亞防長雷諾茲一同以視訊會議方式舉行會談，對於大陸在東海和南海活動日益活躍的現狀，三人確認了「強烈反對之意」。

河野太郎28日在記者會上表示：「在當前的安全保障形勢下，面對面討論十分重要。將就日美防衛合作模式展開磋商。」會談還將提及加強被稱為「新領域」的太空、網路及電磁波領域的合作。受新冠疫情擴大影響，河野在2月前往德國出席國際會議之後沒有出國訪問，這是他半年來的首次外訪。

據共同社報導，日本防衛省幹部26日透露，河野太郎本月上旬曾一度考慮在尖閣諸島（釣魚台列嶼）上空視察。若此事實行，將成為首位從上空視察尖閣的防衛相，但為避免刺激陸方最終放棄。

據悉，從上空視察是考慮到大陸武裝力量登陸尖閣諸島時自衛隊的應對，意在確認地形等情況。河野8、9兩日視察了位於沖繩縣宮古島和與那國島的陸上自衛隊飛彈部隊等。防衛省內出現了配合此行對尖閣進行上空視察的方案。

在尖閣周邊，大陸自4月起連續111天派公務船航行，緊張狀態持續。河野針對上述情況表示：「必要時自衛隊將與海上保安廳聯手，切實採取行動。」

河野於視察沖繩部隊後的18日在防衛省與大陸駐日大使孔鉉佑舉行會談，對大陸在日本周邊海空域等的活動趨於頻繁表示關切，並要求陸方保持克制。

(中時 )