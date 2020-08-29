陸印兩軍在邊境爆發激烈衝突後，印度國內的反中情緒日益高漲。消息人士稱，印度的國有煉油企業已停止向大陸相關企業採購原油。

路透27日援引3名消息人士說法稱，印度國有煉油企業已決定停止向中海油、聯合石化、中石油等中國石油貿易企業發送原油進口招標文件。印方還決定不與中國航油（新加坡）、中石油和聯合石化子公司等企業進行燃油進口交易，並停止為進口而租用大陸油輪。

另1位消息人士指，如果印度國有煉油企業的中標方案依照「成本、保險加運費」（簡稱CIF，1種國際貿易術語）標準執行，由賣家負責安排船隻運輸原油，那就意味可能仍會使用大陸油輪。

報導稱，印度此舉與上月政府頒布的1項新規定有關。7月23日，印度政府修訂《財政通則》，宣稱基於國家安全考慮，將針對所有與印陸地接壤國家的投標方進行限制，並要求印度聯邦商務部部門對相關投標方進行「強制」登記。儘管與印度陸地接壤的國家共有中國、尼泊爾、不丹、巴基斯坦、孟加拉、緬甸6國，但外界普遍認為，此項禁令主要針對大陸和巴基斯坦企業。

消息人士透露，這項新規發布後，印度國有煉油企業就在原油進口招標文件中，新增了1項與接壤國家企業交易的規定。

事實上，大陸企業是全球主要石油貿易商，在中東、非洲及美洲的很多油田都持有股權，經常在印度的進口招標案中提出具有競爭力的方案。

目前，印度是世界第3大石油消費及進口國，該國近84%的石油需求仰賴進口。國有煉油企業定期從現貨市場購買原油，而在印度每天500萬桶的產能中，國有煉油企業佔了其中的60%。

(中時 )