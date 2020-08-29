央視軍事周五（28日）播放殲15戰機在航空母艦起降全程畫面，殲15做出高空特技、觸艦復飛等動作。

據《東網》報導，演練片段顯示，解放軍緊急出動殲15戰機，在航母遼寧艦上起飛，升空後數架戰機協同作戰，更有牽引戰機、充電加氧等環節。隨後，一架殲15觸艦復飛，先輕微觸及航母飛機跑道，隨即又向空中拉升復飛。

曾有中國海軍專家指出，觸艦復飛是戰機着艦前的一個重要訓練項目，目的是提高着艦的準確性，讓艦載機飛行員初步體驗着艦的感覺，克服心理上的障礙。

殲-15是一款30噸級重型艦載型第四代戰鬥機，以從烏克蘭取得蘇聯艦載機的原型機作為參考，並獨立研發定型而成，同時由瀋陽飛機工業集團以殲-11B戰鬥機的生產為基礎製造，是中國海軍的第一代艦載機。2012年開始到遼寧號航空母艦服役，2016年，量產型號已經部署；2019年起部署於中國首艘國產航空母艦——山東號航空母艦上，屬於中國航空母艦計畫的一環。

(中時新聞網)