川普政府擴大封殺華為的出口禁令，將在9月15日起生效，除了華為面臨「斷貨」危機外，也衝擊相關供應鏈。華為創辦人任正非日前表示，「華為想點燃5G這個燈塔，但剛剛擦燃火柴，美國就一個大棒打下來，把我們打昏了。後來才明白，美國的一些政治家希望我們死，但求生的慾望使我們振奮起來，尋找自救的道路。」

上海交通大學微信公眾號今公佈，任正非7月29日至31日在上海交通大學、復旦大學、東南大學、南京大學演講內容，談到美國對華為抵制行動的看法。

任正非說，「華為想點燃5G這個燈塔，但剛剛擦燃火柴，美國就一個大棒打下來，把我們打昏了，開始還以為華為的合規系統出了什麼問題，在反思；結果第二棒、第三棒、第四棒…打下來，我們才明白，美國的一些政治家希望我們死。」

任正非表示，求生的欲望使華為振奮起來，尋找自救的道路。無論怎樣，華為永遠不會忌恨美國，那只是一部分政治家的衝動，不代表美國企業、美國的學校、美國社會。華為仍然要堅持自強、開放的道路不變。「你要真正強大起來，就要向一切人學習，包括自己的敵人」。

「華為過去是依托全球化平台，集中精力十幾年攻擊同一個『城牆口』，取得了一點成功。」任正非指出，華為過去的理論基地選在美國，十幾年前加大了對英國和歐洲的投入，後來又增加了日本、俄羅斯的投入。美國將我們納入實體清單後，華為把對美國的投資轉移到俄羅斯，加大了俄羅斯的投入，擴大了俄羅斯的科學家隊伍，提升了俄羅斯科學家的工資。

任正非強調，中國需要創新，找到一個一個的機會點。「若果我們把英國工業革命的指數定為100的話，美國今天是150，我國是70，中國缺的30%是原創，原創需要更嚴格的知識產權保護。沒有原創就會陷入中等收入陷阱，房屋、汽車…都會飽和的，飽和以後如何發展？不發展，一切社會問題都會產生。」

(中時新聞網)