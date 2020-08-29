831開學日，台北波麗士守護學童安全。(台北市警察大隊)

109年8月31日是台北市中、小學109學年度第1學期開學日，台北市政府警察局鑑於往年開學日交通狀況，當日上午7時30分前後是接送學童最密集時段，學校附近人、車潮增加，為保護學童交通安全及避免造成交通衝擊，已要求各分局就轄內中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規劃交通疏導勤務，派遣員警執行交通疏導、路況查報及取締違規停車，計增派交通疏導崗位108處(動用警力111名、義交5名)，全力維護學校周邊道路交通秩序與學童上、下學安全。臺北市政府警察局呼籲家長如需駕駛車輛接送學童，請提早出門，以免屆時人車擁擠耽誤時間。

家長如需停放車輛陪伴學童進入校園，應尋找合法之停車空間，切勿違規停車或併排停車，以免造成其他學童安全顧慮及車流阻塞；為此，臺北市政府警察局亦將加強驅離、取締校園周邊違規停車，共同維護學校周邊交通秩序及學童上、下學安全。

(中時新聞網)