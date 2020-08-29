新竹縣議員關西選區六搶一，競爭激烈，副總統賴清德29日下午到關西鎮台灣紅茶產業文化館參觀後，到民進黨徵召的候選人黃源慶競選總部為黃加油打氣，指民進黨在竹縣沒有立委，黃源慶若能當選，將成為 「行政院顧問」的縣議員，為地方發聲。

賴清德說，他擔任行政院長時，黃源慶是行政院顧問，大家可能不知黃源慶是民主老將，早從康寧祥的黨外時代開始，到蔡英文競選總統時，擔任關西競選服務處的總幹事，黃源慶一直投身民主運動。

賴清德說，黃源慶長期關注客家文化，一直希望他參訪台灣紅茶產業文化館，經過羅家第四代介紹從曾祖父到祖父，台紅館的茶葉曾經行銷全世界，見證關西茶葉的發展，目前也是新竹縣十大古蹟之一。

「民進黨在新竹縣只有2席縣議員，這次一定要讓黃源慶當選！」賴清德肯定黃源慶對民主運動的奉獻，並且熱愛客家文化，關心關西鎮的建設發展，黃源慶只要當選縣議員，就能和張珈源及吳傳地併肩作戰，更能成為具有行政院顧問身分的縣議員，到中央為地方爭取建設經費。

黃源慶感謝賴清德為他拉抬競選氣勢，指國民黨候選人徐瑜新有藍軍力挺，他則面對其他泛綠候選人搶票，希望關西綠軍團結讓他當選，使民進黨在縣議會多1席議員，他一定努力為關西打拚。

(中時 )