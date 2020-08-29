蔡英文總統宣布美豬美牛開放進口，引發國內各界議論，副總統賴清德29日在關西鎮受訪時指出，這個議題衝突已久，希望國民黨理性看待此問題，加強監督，讓進口豬牛符合達到標準，符合國民期待。

賴清德說，美牛美豬開放進口，攸關台美貿易是否能增進，當然這個議題也歷經陳水扁、馬英九，一直到蔡英文3個總統，朝野也對抗1、20年之久，這是重大政治議題，今天蔡英文總統願意勇敢承擔，跳出來解決此問題，請大家能給予支持。

賴清德進一步說明，這次開放秉持三大原則，第一是安全，就美牛部分只增加開放，必須蓄養30個月以上的美國牛肉才可以進口，美國在2013年已經檢證狂牛症沒有風險，換句話說30個月月齡的牛隻是安全。

賴清德並說，美豬也與美牛一樣，在馬英九、蔡英文時期都做過評，估瘦肉精在符合國際檢驗標準之下安全開放進口。

賴清德指出，第二是幫助農民，強化農業，行政院將提出100億改善豬農養豬環境及提升農業產值，讓農民收入不至於影響。

第三是保護消費者選擇權益，中央地方合作標示產地別，地方用力鼓勵及幫助營養午餐能用本國豬隻，當然這個議題衝突已久，他在過去立法院擔任黨團幹事長也曾經站在反對，這就為什麼他卸任行政院長時道歉原因

賴清德認為，美豬美牛進口牽涉國家利益、農民發展及國家經貿發展的重大政策，台灣政黨應建立以國家利益為先的政黨文化，用理性看待此問題，加強監督，讓進口豬牛符合達到標準，符合國民期待。

(中時 )