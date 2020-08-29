泰劇上演襲胸鏡頭被罵翻。(取自泰國頭條新聞)

泰劇《Sapai Mai Rai Sakdina》近日因上演女主角數度遭襲胸橋段，而在當地引發廣大爭議，不少網友更痛批劇組「教壞囝仔大小」，讓電視台緊急發聲明道歉，強調未來絕對會對劇情嚴格把關，避免再次出現類似錯誤。

泰劇《Sapai Mai Rai Sakdina》劇情搞笑詼諧，原本是想博觀眾一笑，未料卻因為在劇中上演女主角在不情願的狀況下，遭男主角雙手直接抓胸又二度襲胸倒地尖叫畫面，把觀眾全都惹毛了，痛批這根本已經是性騷擾，一點都不好笑也不尊重女性，而且也容易對未成年人帶來不好示範。

對於外界批評聲浪，播出該劇的泰國電視8台也發出道歉聲明，表示電視台會接受一切批評，並對劇中不妥畫面對社會帶來的影響深表歉意，更強調此劇情只是為了娛樂效果，絕無刻意營造性騷擾的意圖。

未來電視台也將會仔細檢查、調整與修改尚未播出的劇情，避免再度發生類似錯誤，也會採納社會各界批評和建議，為以後的節目製作提供經驗教訓。

(中時新聞網)