由國立臺東大學美術產業學系榮譽教授林永發老師與中華弘道書學會宋雯賢理事長共同倡起的 「迎旭東臺十人書法展」29日在台東生活美學館開幕，展者來自東師、東大校友與弘道書學會中堅幹部，以臺東的題材和人文內涵為主要創作發想，為東臺灣進行一場書法藝術的視覺饗宴。

展出的作品內容豐富、形式多元。如，擅長水墨畫的林永發院長與詹坤艋榮譽理事長各體皆備，所作線條、章法布局，往往是以畫入書或書畫兼容，令人讀字如看畫。

又如，體育背景出身的梁永斐館長，更別出心裁，將西方米羅、蒙德里安等創作元素揉合東方書畫，以篆隸行草字形與線條製造肌理，再以色彩渲染，讓書畫交融形成獨特的抽象畫，耐人尋思。

弘道書學會宋雯賢理事長「人老實字忠厚」，用筆靈動、線條沉穩、結構安穩，所作逸氣縱橫，有如老僧入定，久觀輒有穆如清風之感。

中文系背景的弘道顧問郭芳忠教授與黃志煌教授，能詩能文五體皆精，不論是古典詩詞抑或自詩書，筆精墨妙，意蘊無窮。

桃園市書法教育學會榮譽理事長的張日廣老師，書如其人，溫文儒雅古意盎然，除了自身書藝精湛外，同時也是書法家庭的典範，更是書法教學的佼佼者。

自詡為書法教育園丁的李國揚老師，課餘優游於書印創作，書風入古出今不拘一格，所作頗有意外殊妙。

臺東在地的書畫教育學會鄭世華會長和潘育芬副會長，在臨習傳統書跡的同時，也著力於書藝的文創，鄭世華會長書法和篆刻並行頗具巧思，潘育芬副會長則得趣於書法小品創作與應用。

這次展覽是人與書的對話，也是書與情對話，更希望藉由書法記錄歌詠後山之美，與臺東的書畫藝文愛好者交流，推廣書藝美學。展期自即日起至9／18日止。

(中時 )