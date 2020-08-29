藍亮如順利繼承丈夫遺志，贏得仁和里長的補選。（胡健森攝）

代表綠營參加仁和里長補選，年僅24歲的曾庭萱最後只拿到154票。（胡健森攝）

羅東鎮仁和里今（29）日舉行里長補選，雖然只是一場小小的里長補選，但藍、綠卻都相當重視，競爭頗為激烈，也被外界喻為是下一屆宜蘭縣長選舉的前哨戰，投票結果，藍亮如以超過對手一倍的票數拿下勝選，代表綠營出戰落敗的曾庭萱只拿到154票。

前仁和里長陳圳茂在6月3日病逝，由妻子藍亮如暫代里長，藍也順勢投入里長補選，她雖未加入國民黨，但此次補選，一般視為屬於國民黨陣營；民進黨方面則是以鼓勵年輕人參政為由，推出年僅24歲的曾庭萱參選。

由於羅東鎮是宜蘭縣長林姿妙的大本營，面對綠營動作不小的積極輔選，外界認為藍綠陣營是藉由此次仁和里長補選提前過招。

藍亮如有「現任者」以及丈夫生前在地方服務多年的優勢，但此次綠營著力頗深，積極輔選曾庭萱，競爭相當激烈，最後開票結果，藍亮如以312票超過一倍的票數贏得勝選，首度投入選舉的曾庭萱則獲得154票。

贏得勝選的藍亮如表示，將完成丈夫生前的遺願，儘速施設完成里民社區活動中心，同時做好社區長照工作，照顧好里民的生活；敗選的曾庭萱則說，將會繼續投入社區服務工作，未來也不排除繼續參與政治，但目前還言之過早，還要再仔細地思考。

宜蘭縣選委會表示，這次羅東鎮仁和里選舉人數936人，投票人數472人，有效票數466票，無效票數6票，投票率為50.43％。

(中時 )