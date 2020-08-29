羅東鎮仁和里今（29）日舉行里長補選，雖然只是一場小小的里長補選，但藍、綠卻都相當重視，競爭頗為激烈，也被外界喻為是下一屆宜蘭縣長選舉的前哨戰，投票結果，藍亮如以超過對手一倍的票數拿下勝選，代表綠營出戰落敗的曾庭萱只拿到154票。
前仁和里長陳圳茂在6月3日病逝，由妻子藍亮如暫代里長，藍也順勢投入里長補選，她雖未加入國民黨，但此次補選，一般視為屬於國民黨陣營；民進黨方面則是以鼓勵年輕人參政為由，推出年僅24歲的曾庭萱參選。
由於羅東鎮是宜蘭縣長林姿妙的大本營，面對綠營動作不小的積極輔選，外界認為藍綠陣營是藉由此次仁和里長補選提前過招。
藍亮如有「現任者」以及丈夫生前在地方服務多年的優勢，但此次綠營著力頗深，積極輔選曾庭萱，競爭相當激烈，最後開票結果，藍亮如以312票超過一倍的票數贏得勝選，首度投入選舉的曾庭萱則獲得154票。
贏得勝選的藍亮如表示，將完成丈夫生前的遺願，儘速施設完成里民社區活動中心，同時做好社區長照工作，照顧好里民的生活；敗選的曾庭萱則說，將會繼續投入社區服務工作，未來也不排除繼續參與政治，但目前還言之過早，還要再仔細地思考。
宜蘭縣選委會表示，這次羅東鎮仁和里選舉人數936人，投票人數472人，有效票數466票，無效票數6票，投票率為50.43％。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。