高市大林蒲遷村案一波三折，雖然去年中央已核定通過589億元經費，但說好的遷村說明會因故一延再延，立委賴瑞隆29日證實，拍板在9月26日在大林蒲活動中心召開，並由新任市長陳其邁聽取各里長意見，以加速研擬草案方向。

賴瑞隆提到，小港沿海6里鄉親期待新政府盡速公布遷村計畫草案，再就草案內容進行實質意見表達，由高市府修正符合鄉親訴求的版本，以維護居民權益。市府已就初擬遷村計畫草案版本，內部溝通並與經濟部開會討論進行調整，預計3周完成相關工作。

賴瑞隆指出，去年10月行政院長蘇貞昌已核定大林蒲遷村計畫589億元，並指示相關部會啟動先期作業計畫預算編列，並委託高市府代辦遷村計畫工作，但由於歷經罷免、補選，相關進度受到影響，原訂8月底召開說明會，因新市府剛上任，遷村草案計畫書仍需修正，才延至9月底。

賴瑞隆重申，過去4年來，中央、地方積極合作爭取大林蒲遷村，給沿海六里鄉親更好生活品質，而陳其邁在行政院副院長任內大力支持推動，促成蘇貞昌院長正式核定，陳市長當選後，也立即在1周內傾聽地方意見，並思考各項對鄉親更有利的方案，展現「緊緊緊」會做事的風格。

賴瑞隆將於9月26日上午9時邀請經濟部長王美花、陳其邁親赴大林蒲說明，並就鄉親整體意見再進行修正，以爭取鄉親最大權益，期待明年上半年順利定案，給沿海六里鄉親更好的生活環境。

(中時 )