男子與小三開房間離奇死亡，來自內蒙古一名38歲男子，本月10日晚間與29歲外遇對象呂姓女友，開房間獨處約7小時，期間感到身體不舒服，但卻拒絕送醫，隔天旅館人員發現他全身是傷，坐在椅子上已經沒有生命跡象；而這位小三，曾當街叫男子脫光，並用皮帶鞭打。
今年6月，網路瘋傳一段影片，一名身穿藍色上衣的女子，用腳踹倒一名上半身赤裸、僅穿四角褲的男子，並大聲斥喝叫他跪下，男子遲疑了一下，接聽從女子命令跪在地上，接著女子拿皮帶瘋狂鞭打男子臉部，還一直吼叫「冤枉你沒有」？
女子的吼叫聲引來路人圍觀、錄影，男子乖乖跪在地上，完全沒有吭聲一句話，任由女子鞭打，許多人試圖上前勸女子住手都沒有用，直到兩名年紀較大的民眾，擋在二人中間，並叫男子快點穿好衣服，最後才與女子一同離開現場。
根據外媒報導，男子老婆表示，老公和呂女對外宣稱是情侶，而男子身亡前一天，與呂女開房間，兩人待在房內大約7小時，隔天才被旅館人員發現死在椅子上，根據驗屍報告顯示，男子是「非正常死亡」，而呂女也涉嫌故意傷害，遭警方逮捕。
(中時新聞網)
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