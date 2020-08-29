上市公司「康那香」董事長戴榮吉為紀念父親成立「戴竹基金會」，長期助學，每年都會捐單車、書包文具、助學金給國中小新生，已經13年不間斷，孩子們也獻上感謝卡。（莊曜聰攝）

上市公司「康那香」董事長戴榮吉為紀念父親成立戴竹基金會，為回饋鄉里，他號召國際獅子會等團體長期助學，每逢暑假尾聲開學前，都會捐助北、南台南家扶及大北門區國中、小的學子們單車、書包文具及獎學金等，13年沒有間斷，累積已經超過2000萬元，家扶的孩子也親手寫下感恩卡，送給他們口中的「戴爺爺」、「戴奶奶」表達感謝。

戴榮吉表示，夫婦倆與家扶結緣已經是23年前，因參加獅子會活動，接觸後開始認養家扶的孩子，13年前2人金婚紀念日，擴大捐贈腳踏車跟助學金做為弱勢兒少的賀禮，從此就不間斷，還號召其他團體共襄盛舉，把故鄉大北門區的學子都納入。

基金會今年結合國際獅子會300-D1區、台灣國際職業婦女協會大台南分會、台南二中校友總會等團體，捐贈百餘輛腳踏車、書包文具、助學金等，幫助北台南、南台南家扶中心扶助生和北門高中、台南二中、將軍區國中小學等弱勢生，在9月開學前獲得助學；戴竹基金會結合各界資源，多年來捐贈的獎學金超過2000萬元，腳踏車也逾千輛。

台南市長黃偉哲也出席獎學金捐贈，稱讚戴榮吉是「台南之寶」，感謝康那香公司在新冠肺炎疫情嚴竣期間加入口罩國家隊，守住防疫第一線，同時關懷照顧地方弱勢，讓孩子們能安心就學、快樂成長。

(中時 )