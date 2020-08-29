公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》29日舉辦台南粉絲見面會，製作人陳慧玲與演員鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝、邱凱偉（Darren）、王少偉、林筳諭（勇兔）出席，吸引超過千位影迷塞爆現場。王少偉劇中飾演「秉孝」為錢詐騙鄉親，笑嘆「手機不知是不是被竊聽，廣告一直問要不要借貸？」飾演「一哥」的許傑輝也表示「上次被秉孝詐騙後，一哥要賣地賠鄉親，也被廣告推問說要不要土地仲介？」

《婆婆》收視持續攀升逼近4，張書偉承諾破4男男吻，再突破將辦比基尼趴，王少偉問鍾欣凌比基尼準備好沒，鍾欣凌說「我是準備好了啦，我會把大家想看的推出去，把大家不想看的遮起來，希望真的有機會穿到，敬請期待。」勇兔因戲超受歡迎，接到不少廠商贊助，昨穿大露背裝造福粉絲。

Darren日前工作關係，無法參與先前造勢活動，遊蘆洲、破3慶功宴，讓他相當遺憾，這次終於排除萬難到現場，「不用再把自己P圖上去了」。現場也有不少張書偉的粉絲，甚至帶來Energy的專輯，從早上8點就到場排隊，讓他感受粉絲滿滿熱情。《我的婆婆》全劇共40集，每週六晚間9點在公視頻道首播。

《我的婆婆》29日舉辦台南見面會。（深緣及水&我的婆婆提供）

王少偉（左）、Darren邱凱偉起鬨收視破十。（深緣及水&我的婆婆提供）

勇兔特地大秀美背。（深緣及水&我的婆婆提供）

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