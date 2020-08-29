台南市佳里區仁愛國小早期種植桃花心木做為校樹，但因校舍改建移除，剩下的枯死、傾倒後，校方製作成桌椅等家具，廢物利用。（莊曜聰攝）

今年5月間豪大雨造成南市校園樹木發生倒塌事件，當時佳里區仁愛國小有棵近40年樹齡的桃花心木也轟然倒下，所幸沒有造成損失，校方除了雇工清理外，還找來專業師傅，將桃花心木製作成近2公尺長的文昌筆，29日小一生入學，校方特別舉辦祈福儀式，替新生獻上祝福。

仁愛國小校長楊宗穎表示，學校創立時，種植桃花心木做為校樹，後來新建校舍，桃花心木因此陸續移除，僅剩下數棵矗立校園中，都長到20公尺以上，樹冠亭亭就像雨傘般帶來綠蔭，幾年前有棵老樹枯死，校方將其做成桌椅，相當實用。

校內另外一棵桃花心木日前染病，加上5月豪雨影響傾倒，校方盤點後打算將剩餘部分再利用，李姓校友得知也慷慨出資，決定製作成巨型文昌筆留做紀念，在29日的新生入學及校友回娘家活動中亮相，替新生們沾墨祝福、希望孩子們個個「好讀冊」。

校園外約200公尺的通學步道及封閉38年的西側舊校門也完成整修，包括門牌等設備都保持原樣，但仍不對外開放，前方廣場將規劃為小型展演場所，不定期舉辦活動。

仁愛國小有64年歷史，首屆校友畢業已經有60年，校方也舉辦系列活動歡迎校友回娘家，包括現任立委張廖萬堅、南市府文化局長葉澤山等人都是知名校友。

(中時 )