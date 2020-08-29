米蘭知名的布雷拉美術學院收藏林伯禧（左）的畫作《孤寂的靈有智慧的心》，成為台灣首位在米蘭皇宮展覽的藝術家。（林伯禧提供／洪浩軒高雄傳真）

擅長運用各種礦物顏料作畫的知名藝術家「白魚」林伯禧，長年旅居歐洲，現今回到台灣，盼透過自己的力量和資源，讓國內藝術蓬勃發展，29日獲頒「高雄市十大傑出市民」殊榮，他特別感謝家鄉高雄，認為高雄就像母親般的懷抱給予無限能量。

林伯禧表示，他從小在南部長大，特別喜歡高雄熱情的風俗民情，就像母親般的溫暖，因緣際會下，他到歐洲深造學畫，才發現國內的藝術文化遠遠不及歐洲，國內藝術文化相對自由，而歐美地區對藝術人文則極為重視，兩者的差異甚大，他到歐洲後才真正體會到自己是1位藝術家，現在回國希望把多年在歐洲學習到的藝術文化思維著實帶入台灣。

除了將歐洲優勢帶回台灣，提升國內藝術氣息，林伯禧更是不斷創新、突破，10多年前突發奇想將純金箔、加拿大白鑽、珊瑚末和祖母綠等高級礦石磨成粉，再將其加入水墨中進行繪畫創作，沒想到效果意外繽紛，不僅色彩飽和度高，還可保存百年以上，連歐洲人都讚嘆不已，紛紛向他購買驚奇畫作。

林伯禧在歐洲藝術界的成就和地位級高，歐洲各處美術館或知名藝術學院都有收藏他的畫作，也是華人唯一獲頒比利時列日皇家美術學院終身榮譽教授的藝術家，更是台灣首位在獲得米蘭皇宮展覽機會的藝術家，他一生為藝術奉獻，成為歐洲地區眾人皆知的藝術家，是國內藝術界的台灣之光。

第三屆高雄市十大傑出市民選拔人才輩出，獲獎人除了林伯禧、慈善歌后詹雅雯還有陳肇隆、陸炤廷、蘇子聰、雷祖綱、林詠勝、王金忠、黃德成、鄭琦琳等人。

(中時 )