針對前總統馬英九提出「首戰即終戰」議題，引發爭議。學者陳若暉直指，中國大陸根本不用開戰，首戰最先就是股市，台灣股市若大跌5000點、6000點，看台灣要怎麼接招？還沒首戰就已經結束。也就是說，台灣的罩門就在經濟。

中原大學財務金融學系教授陳若暉接受香港媒體《中評社》專訪時表示，從財金角度來看，真正的警訊是在戰爭前，必定會看到經濟戰與金融戰。對手出兵前，會想辦法搞亂對方的金融秩序，來造成大量外資撤離、股市崩盤，企業營運跟著出現問題，兵法上的「不戰而屈人之兵」，還沒首戰就已經結束。因此中國大陸根本不用開戰，台灣股市若大跌5000點、6000點，看台灣要怎麼接招？所以首戰最先就是「股市戰」，還有匯率的貶值。

陳若暉甚至表示，外資若撤離台灣，會危及台灣企業經營。沒有外資、沒有金融業撐盤，台灣企業恐怕沒法經營。

陳若暉舉施琅攻台為例，為何施琅拿下澎湖，鄭克塽就投降？因為澎湖是鄭家的經濟命脈，一旦開戰，貿易、金流就中斷，最後只好投降。每個地方都有罩門，台灣有經濟罩門，中國大陸也有自己的罩門。

(中時新聞網)