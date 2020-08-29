美國科技兩大巨擘Facebook與Google連接美西與亞洲的太平洋海底光纖電纜計畫，基於資安疑慮，決定將香港踢出局，改為連接台灣和菲律賓。

Google和Facebook在2017年提出太平洋光纖電纜網絡，並列出3個連接地點：香港、台灣與菲律賓。但美國國家安全部門及司法部今年6月17日要求聯邦通訊委員會（FCC）否決連接香港的選項，稱經香港傳輸的數據可能會讓中國取得美國公民的個資，讓美國公民承擔資安風險。此外，在香港註冊的「太平洋光纜數據通訊有限公司」，是與中國情報及國家安全部門有關的「鵬博士電信傳媒集團」的子公司。

Google發言人證實，已放棄原本連接香港的海底電纜計畫，但鋪設工程不會停止，因為公司已根據司法部建議，就電纜連結台灣和菲律賓重新提交計畫，向相關部門申請所需牌照。Google海底電纜連結台灣的部分，已在4月獲主管機關批准啟用，為期6個月。

(中時 )