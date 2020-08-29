2020大稻埕情人節今晚登場，周邊交通道路將會進行二階段管制。圖為去年大稻埕煙火秀資料照 (圖／姚志平攝)

受到颱風「巴威」影響，原訂上周六(22日)舉辦的大稻埕情人節煙火秀延期一周，將在今天(29日)於大稻埕延平河濱公園登場，預計將於晚間8點20分施放長達480秒的煙火秀，警方也將從晚間6點開始，針對周邊交通進行管制。

北市觀傳局表示，為因應活動人潮，29日將會針對水門及周邊道路進行交通管制，現場並無提供車位，觀傳局鼓勵民眾搭乘捷運，可從北門站、中山站、雙連站、大橋頭站前往。

大稻埕煙火秀交管一張圖秒懂 (圖／大稻埕情人節官網)

北市交通大隊指出，活動當晚將對周邊交通進行二階段管制，第一階段管制從晚間6時至11時，平面道路管制包含涼州街、延平北路、長安西路、塔城街、忠孝西路、環河北路。民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、長安西路及塔城街口及鄭州路與塔城街口管制車輛往西；延平北路與民權西路口(彈性)、環河北路與民族西路口管制車輛往南。

高架道路部份，環河高架北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制；忠孝橋至西園路口段往北車道管制。和平西路匝道、華江橋、忠孝橋往北進入環河快速道路匝道及洛陽停車場匯入環河快速道路匝道也會進行管制。市民高架則是東往西下環河北路匝道口封閉。

第二階段則是從晚間8點半開始至11點止，會視現場狀況提前或延後，考慮到人潮疏散，民生西路與承德路口管制車輛往西行駛。

北市交通大隊補充，29日當天3至5號水門停車場全面淨空，民生西路(延平北路至重慶北路段)、長安西路(延平北路至重慶北路)南側路邊停車格公告暫停使用，並禁止臨時停車。且為了防止行人駐足看煙火，將會從晚間7點半開始，針對忠孝橋、台北橋行人上橋進行管制。

北市交通大隊表示，為防交通壅塞，建議民眾搭乘捷運前往會場，尤其以北門站為佳，只要出站後沿著市民大道往西步行5分鐘後，從3號水門進入即可抵達會場。

(中時新聞網)