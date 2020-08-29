本月27日，為期4天的美國共和黨全國代表大會正式閉幕。回顧這次共和黨全代會，川普競選團隊和共和黨領導階層對民主黨總統候選人拜登的攻擊策略主要分為「三路進攻」，包括持續打「中國牌」、編造陰謀論、營造「另類事實」（alternative facts），目的就是為川普3年多來的執政表現「洗白」；反觀民主黨，他們的策略則相對單純——只要把國內所有問題都歸咎於川普即可。

本屆的共和黨全代會中，中國成為除民主黨以外最大的箭靶。繼黨綱宣稱「停止依賴中國」後，川普和家人、幕僚，包括政府官員，以及國會對陸鷹派議員等，異口同聲地將大陸和拜登畫上等號，指控大陸「威脅美國和全世界」，以此弱化拜登。

共和黨的第2大策略就是，「假設拜登當選、未來4年會變成什麼樣子？」。針對全代會上的各種發言，《紐約時報》等美國媒體都會即時進行「事實查核」，結果發現，幾乎每天都會出現各種陰謀論。川普還不斷重複部分未被證實或已遭反駁的指控，比如民主黨拒絕提起「上帝』、民主黨想要摧毀郊區、拜登會向病毒投降」等。

最後1項策略則是，竭力替川普「洗白」。黨代會中多位講者輪番上陣，從種族歧視、性別歧視和疫情控制不力等方面著手，對川普的執政表現進行「修正」。

面對共和黨的兇猛攻勢，從民主黨全代會的內容和拜登的競選策略來分析，拜登的應對策略其實只有1個：聚焦國內、關注當下，將現在美國國內發生的所有問題歸咎到總統與執政黨頭上。

(中時 )