張柏芝昨晚PO出工作影片，肚凸驚人。(取自張柏芝IG)

在 Instagram 查看這則貼文 張柏芝（@cecilia_pakchi_cheung）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 27 日 上午 11:33 張貼

40歲香港女星張柏芝自與謝霆鋒離婚後，感情成謎，除了兩人育有的2個兒子Lucas與Quintus，2018年又突然產下第三子Marcus，至今不知生父為何人。想不到她昨晚PO出一段工作花絮影片，又被粉絲發現她小腹明顯凸起，疑似身懷第4胎。

張柏芝昨日在社群網站PO出工作花絮影片，影片中她打扮休閒，對著鏡頭專業擺出各種姿勢。只是這段影片也讓網友越看越覺得怪怪的，因為四肢纖細的張柏芝，怎麼小腹異常地隆起，一個轉身更顯得她肚凸驚人，讓她再度懷孕傳聞不脛而走。

其實先前張柏芝產下第3胎，生父是誰引發外界好奇。但她始終沒公開孩子爸身分，僅透露有再生第4胎的想法，因為一直是她依賴小孩比較多，兒子們長大離開她一定感到失落，與其這樣不如就一直生，走一個生一個！

外型亮眼的香港女星張柏芝，曾與謝霆鋒有過一段情，兩人在2006年結婚、2011年離婚，2個兒子由張柏芝與謝霆鋒共同撫養。後來張柏芝2018年12月更突然透過經紀公司宣布產下第3胎兒子Marcus，小孩已滿月，不過她就對生父是誰保密到家，據悉，連小孩出生登記上，也沒有父親的名字。

(中時新聞網)