南韓大勢女團BLACKPINK與美國小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）合作推出的新曲〈ICE CREAM〉終於曝光！其實早在先前就曝光合作對象是同為今年剛發新專輯的賽琳娜，5人合體畫面絲毫無違合感，宛如女神下凡的夢幻組合令粉絲們看了大呼養眼。

除了歌曲熱度高，成員們在MV中的穿搭也成為粉絲們熱烈討論的話題，其中BLACKPINK成員Jisoo(金秀智)竟以火辣肚兜造型出場，在影片中，可看到她大膽把Dior黑色絲巾當衣服穿，下半身則搭配牛仔熱褲，秀出吸睛的水蛇腰及白皙辣腿，兼具甜美性感的造型讓粉絲們看了也紛紛大讚：「秀智太辣」、「好火辣的穿搭」、「實在太好看」。

在 Instagram 查看這則貼文 JISOO🤍（@sooyaaa__）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 28 日 上午 3:21 張貼

另一套造型中，Jisoo更單穿黑色皮革胸罩就出場，漂亮臉蛋配上時髦穿搭令人讚嘆不已。而為了宣傳，一行人更取了俏皮的新團名「SELPINK」，歌曲一曝光就登上全球熱搜排行，更火速拿下YOUTUBE發燒影片第1名的頭銜。

其實Jisoo早就以漂亮的臉蛋受封BLACKPINK門面擔當，歌藝驚人的她更是團內的主唱，近期更傳出她即將跨足戲劇圈，跟人氣男星丁海寅和23歲女星金惠允合作，在最新韓劇《雪花蓮》中飾演女一角色，而粉絲們對於以「演員」身分發展的她也相當看好。

(中時新聞網)