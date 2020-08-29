台中市府加速國中小學裝設冷氣，各宮廟、民間團體踴躍響應，西屯區台中文財廟29日捐贈冷氣響應清涼安心學習計畫，民政局長吳世瑋表示，中央冷氣補助政策，市府配合編列預算，今年編列1億元裝設校園冷氣，透過捐贈實名制，冷氣機貼上捐贈者姓名，教導孩子們飲水思源的觀念。

為改善學生受教環境，台中文財廟捐贈32萬元給西屯區、南屯區國中、小裝設冷氣設備，吳世瑋說，文財廟捐贈共32萬元，給西屯區6所學校各5萬元，南屯區1所學校2萬元，這7所學校可善加利用經費，妥善規畫教室冷氣裝設。

台中文財廟主委廖萬得指出，台灣夏季酷熱難耐，這次捐贈冷氣經費給西屯的上安、長安、惠來、西屯、上石等國小、至善國中，及南屯區春安國小，共7所學校，希望獲各界加入行善，讓校園學習環境更美好。

教育局說，台中市各國中小學全面裝設冷氣所需經費龐大，經各宮廟、民間團體響應市府的政策，捐贈金額已3500多萬元，讓學生能在具有愛心及舒適的環境下精進學習。

考量近年來氣溫越來越炎熱，為改善學校教室夏季悶熱問題，市府已於2018年至2020年合計編列經費約2億元，協助各校裝設冷氣或進行電力改善，提供更佳的學習環境。

(中時 )