高雄市長陳其邁（左二）29日力挺庶民美食，出席「好市發聲」聯合行銷活動。（柯宗緯攝）

高市經發局29日舉辦「好市發聲」活動，集結6大夜市、10個傳統市場名攤促銷。高雄市長陳其邁合體模仿「花媽」的藝人白雲現身力挺庶民美食，陳其邁宣告今後不再寫瘦身日記，更對台下官員說「如果沒吃的都要彈劾」，「笑」果十足。

陳其邁提到，因應新冠肺炎，防疫、紓困到振興，需要一次呵成，讓高雄商圈、市場生意好做、收入能夠增加，這是市長的責任；他叮嚀經發局長廖泰翔有幾件事一定要做，菜市場改建工程，不論是集中市場或臨時市場，大家有共識，怎樣由上而下改造市場，乾淨、明亮、優化停車，大家買菜方便。

不過，陳其邁也憂心，接下來暑假結束後，如何讓秋冬國內旅遊維持報復性消費，相關計畫要做，如何補助、刺激國內消費、旅遊，要求經發局要匡列相關經費，「錢不夠市長想辦法」，也鼓勵青年朋友到高雄夜市、商圈多走走，讓農曆過年前都能賺大錢。

經發局指出，29、30日下午在中央公園商圈舉辦「好市發聲」聯合促銷，集結16處市集共30個攤位，網羅五星樂活名攤，包括國民市場當歸米血糕、龍華市場曉琦飯糰、岡山平安舊市場90年堂伯豬肝捲，現場打卡可免費試吃，加入經發局官方[email protected]帳號還可獲50元抵用券。

(中時 )