（第三屆高雄市十大傑出市民獎得主，除了有「換肝之父」之稱的名醫陳肇隆（右四），另有2位來自房地產界的華友聯開發公司董事長陸炤廷（右三）與居興建設董事長林詠盛（右六）。圖／顏瑞田）

第三屆高雄市十大傑出市民獎，29日下午在國賓飯店舉行頒獎典禮，高雄市房地產界有2人得獎，他們是華友聯開發公司董事長陸炤廷、以及居興建設董事長林詠盛，他們2人分別獲得都市建設發展類、以及公益慈善社會服務類。

由高雄市高雄國際青年商會主辦的高雄市十大傑出市民，今年進入第三屆，除了聞名全球、有「換肝之父」之稱的高雄長庚紀念醫院名譽院長陳肇隆，獲得醫學技術類、以及正忠排骨公司董事長王金忠，獲得產業創業發展類等10人得獎，其中有2位則是來自高雄房地產界。

他們是華友聯開發公司董事長陸炤廷、以及居興建設董事長林詠盛，分別獲得都市建設發展類、以及公益慈善社會服務類的十大傑出高雄市民獎項。

主辦單位指出，得獎的華友聯開發公司董事長陸炤廷，在23歲時，因為對建築的喜愛，踏入陌生的建設業，由3人公司開始，親力親為，加上與團隊的一起努力，思考年輕住戶的需求，並把住戶當成朋友，才有了現在的華友聯，並致力成為美好居家的生活營造者，規劃是住戶需要的住宅產品，提升住戶生活品質。

主辦單位表示，陸炤廷也因為進入高雄科技大學碩士班，就讀資訊管理，感受到大數據的重要性，除了家族活動、共學活動，也為住戶獨家製作出APP，讓住戶生活的更美好，重新定義建築業界服務的新標準，在銷售的同時，也致力讓社區環境的提升，包含認養公園、與大同醫院成立長照站等，與住戶一同成長做公益。

居興建設董事長林詠盛，目前也是大高雄不動產開發公會理事長，因為在經商之餘，長期投入公益慈善活動，而受到表揚。

林詠盛是前高雄市慈善團體聯合會理事長，剛跨入房地產市場時，就與夥伴成立九甲圍如意慈善會，集結善心人士和物資，協助貧困家庭和失學孩童度過難關，擔任高雄市慈善團體聯合會理事長時，更透過資源整合，統籌發放物資與食物給弱勢家庭，每年受惠戶數超過1,200戶，因為，推展慈善工作已成他的最大志業。

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