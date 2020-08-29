中美軍機軍艦近期頻繁出現台海周邊，外界擔心會不會開戰，而前總統馬英九、總統蔡英文近日也為了兩岸議題，不斷隔空交鋒；而據軍方消息人士說，我向美採購岸置魚叉飛彈軍售案，總價達到新台幣800億元，美方可望於11月總統大選前宣布。對此，台北市議員李柏毅在政論節目中則說，有民調顯示台灣民眾對於大陸打來的想法，有八成以上認為不可能，不會打過來，美國會挺我們，可是美國做的民調，美國本土民眾只有三成五左右，是贊同來協防台灣的。

李柏毅在政論節目「少康戰情室」中批評，台灣太把重心放在美國身上了，蔡英文說擔心擦槍走火，但難道看不出來，美國一直在火上加油嗎？選前不停地賣我們飛彈，意義是什麼？本來從500億元的魚叉飛彈，可能變成800億元，增加300億元，我們官方說法是從殲敵率50%提升到75%，聽起來很好聽，把對方都殲滅了，可是這也隱含了一個意義，是什麼，代表了我們跟對岸開戰時間可能越來越大了，所以50%不夠，也許未來要殲敵90%以上，因為要保護國民安全。

李柏毅指出，可是事實上也許蔡英文政府準備好了，但民眾有沒有準備好，「前幾天有對於台灣民眾作的民調，大家對於大陸打來的想法，有八成以上認為不可能，不會打過來，美國會挺我們，可是美國做的民調，美國本土民眾只有三成五左右，他是贊同來協防台灣的，表示說對美國人而言，他並不是很贊同要協防你，覺得不是他的事，可是台灣人卻有六成以上認為美國會來幫台灣，這落差是很大的。」

李柏毅認為，也許政府覺得捍衛我們自己尊嚴，不能被人家欺負，這覺得沒有問題，但前提是除了你們準備好，必須要讓民眾也準備好，上下一條心，才有可能面對未來所遇到的困難，而不是都把話講得很好聽，不是買很貴東西，可是實際上真的發生戰爭後，美國到底會不會來，會不會用全力協助台灣，都還是未定之數，這賭注太大了。

(中時新聞網)