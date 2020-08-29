綜合中國新聞網等陸媒報導，8月29日上午9時40分許，山西省臨汾市襄汾縣陶寺鄉陳莊村聚仙飯店宴會廳發生坍塌事故，多人被困。襄汾縣應急管理局統計，事故發生後，當地立刻展開救援，現場救援力量已增至710人，截至17時，搶救出被困人員43人，其中13人死亡，4人重傷。

據報導，聚仙飯店宴會廳坍塌事故發生後，襄汾縣成立了現場救援指揮部，由縣委書記劉浩和縣長白建成任指揮長，會同住房城鄉建設部派出工作組趕赴現場，指導救援處置工作。下設綜合協調組、搶險救援組、醫療救治組、安全保衛組、險情監測組、後勤保障組、善後處置組等工作組。

在事故現場，各工作組正在根據職責開展工作，已投入救援力量710餘人(其中武警官兵65人，消防指戰員70人，公安民警150人，天龍救援隊17人，藍天救援隊69人，民兵90人，應急局應急隊50人，鄉村、企業等救援力量200餘人) ，攜8條搜救犬赴現場全力救援。

澎湃新聞報導，29日下午2點左右，陶寺鄉人民政府一位李姓值班人員說，救出的傷者均已經送往襄汾縣人民醫院救治，「同事都在做搶救工作，不斷有救護車往醫院送（傷者）。」

「事發時，飯店裡有聚會。」李姓值班人員指出，該飯店由兩部分組成，飯店前部是兩層主體部分，後部僅有一層建築，坍塌的是後部建築。

央視新聞報導，當地居民表示，事發時有一家人正在該飯店舉辦宴席。澎湃新聞報導，坍塌飯店附近一家店舖的店員稱，當地村民辦壽宴、喜宴都會去該飯店辦，「開了很長時間了」。該店員說，「現在救護車、救援隊都在現場救援了，（坍塌）還不知道什麼原因。」

據報導，29日下午，正在現場救援的一名民兵說，這家飯店已經開10多年了，塌的部分是一樓，下面還有一層，目前他正在現場救援，「下面好像沒幾個人了」 。

(中時 )