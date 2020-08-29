苗栗縣白沙屯拱天宮宗教文物普查暨調查研究計畫29日舉辦成果發表會。（巫靜婷攝）

苗栗縣白沙屯拱天宮宗教文物普查暨調查研究計畫29日舉辦成果發表會。（巫靜婷攝）

文物調查發現「獅耳團龍紋陶香爐」是目前僅見的大甲東陶香爐，具極高文化價值。（李建緯提供／巫靜婷苗栗傳真）

文物調查發現「虎爺神像帶几座」為木胎泥塑神像，是這次調查中歷史最悠久的文物，也是拱天宮建廟時的開基虎爺。（李建緯提供／巫靜婷苗栗傳真）

當年大甲東陶「內窯」會做香爐的師傅很少，竹南蛇窯已故窯主林添福就是其中之一，第二代窯主林瑞華、鄧淑慧夫婦出席成果發表會，希望研究香爐文物是否出自於老窯主林添福之手 。（巫靜婷攝）

為守護珍貴文化資產，苗栗縣政府委託鹿溪文史工作室，針對白沙屯拱天宮內具文化意義的古物、進香出巡文物及老照片等物件進行普查建檔與研究，29日舉辦成果發表會，其中屬於大甲東陶的「獅耳團龍紋陶香爐」及泥塑「虎爺神像帶几座」，因深具文化意義及獨特性，被建議提報為「一般古物」。

鹿溪文史工作室將拱天宮所屬傳世文物均列入普查範圍，逐一登錄具古物價值之文物，建立數位資料庫，並選擇具潛力古物進一步調查研究，輔以科學檢驗，總計登錄22案、109件文物，其2件「獅耳團龍紋陶香爐」及「虎爺神像帶几座」被建議提報至縣府文資審議會認定為「一般古物」。

逢甲大學歷史與文物研究所所長、計畫主持人李建緯表示，泥塑虎爺神像是除了白沙屯媽祖神像外，從清代留下來的文物，這與台灣其他虎爺樣式比對又更早期，能證明拱天宮建廟的年代，另外大甲東陶香爐具專製專燒獨特性，與苗栗工藝發展有強烈關係，且傳承南投陶生產型態，具有極高文化價值。

獅耳團龍紋陶香爐有年款「中華民國參拾七年花月」及下款「白東村豐榮陶器工廠弟子王進發叩謝」，器底有線刻字「新竹縣通宵鄉白東村161號」。豐榮陶器工廠始自1918年，屬大甲東陶的「內窯」，大甲東陶主要燒製民生日常用品，此文物是目前僅見的大甲東陶香爐，且具有年款，歷史脈絡清晰。

竹南蛇窯第二代窯主林瑞華、鄧淑慧夫婦聞訊而來，想一睹大甲東陶香爐實物，鄧淑慧說，她從事大甲東陶及蛇窯研究，大甲東陶會做香爐的師傅有限，她的公公林添福少數擁有鏤空、鑲嵌、浮雕等複雜技術的陶師，因此希望能夠研究此香爐是不是公公早年製作的香爐。

她表示，訂製品非常態單一作品，手工捏製雖有不同，但每位師傅的作品都有個人特色風格，與氣韻不同，看到實物後還需要經過多方比對才能判定。

至於信眾關心白沙屯媽祖神像列為一般古物的可能性，李建緯回應，白沙屯媽祖神像因涉及民間信仰，在有限科學檢測的條件下，這次先不提報，待廟方程序同意，再由廟方自行提報一般古物。

文資科長郭靜芳表示，白沙屯媽祖徒步進香活動已被列為無形文化資產，希望此次宗教文物調查研究，也能讓珍貴的有形文化資產保存下來。

(中時 )