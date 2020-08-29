今年新冠肺炎爆發後重創全球經濟，迫使往年定期回饋股東的大型企業不得不縮減股息，估計今年全球企業股息最多較去年縮水4千億美元，是上一波金融危機以來最慘澹的一年。

駿利亨德森（Janus Henderson）資產管理公司估計，今年第二季全球企業股息發放總額較去年同期減少1,080億美元至3,820億美元，跌幅相當於22％，是2009年開始追蹤這項數據以來最大跌幅。

該公司於報告中表示：「今年將是上一波金融危機以來，全球企業股息最少的一年。」

該公司預測即便在最佳情境之下，今年全球企業股息發放總額仍將減少17％至1.18兆美元。若是在最糟情境之下，今年全球企業股息發放總額將減少23％至1.10兆美元，等於一口氣縮水4千億美元。

今年第二季全球有27％的企業縮減股息，其中歐洲企業影響最為顯著。歐洲企業有超過半數在第二季縮減股息，其中又有多達三分之二的企業直接取消發放股息。相較之下，以加拿大為首的北美企業未受太大影響。

(工商 )