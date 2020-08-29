蔡英文總統今在臉書發文，昨天她向全體國人報告有關美牛、美豬進口的重大政策。從昨天傍晚起，也陸續看到美國各界對於台灣的積極回應；表達對台美經貿協議的期待。

蔡總統今在臉書指出，包括彭斯副總統、龐培歐國務卿、商務部、農業部、國安會，以及國會裡不分黨派議員的支持，表達對台美間經貿協議的期待。

總統說，這些強勁的支持，也具體展現願意解決困難貿易問題這件事，對台灣建立國際信任的重要性。「這也再次顯示，我們在正確的時間點上，做正確的決定，讓台灣對外深化雙邊、多邊貿易關係，踏出關鍵的一步」。

總統表示，「我也要再次向國人強調，這個決定，絕對不會以國民健康作為交換」。在國際標準建立、科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的風險評估及配套措施，確保國人食品安全及豬農生計不受影響，也讓台灣能夠邁開腳步，走向世界。

總統強調，「我更要特別向所有豬農朋友保證，除了設立百億產業基金以及提升競爭力的措施，我們也會透過清楚標示，來讓民眾可以選擇自己喜歡的豬肉製品，讓台灣的養豬產業發展得更好、更有競爭力」。

(中時 )