民進黨政府宣布將開放含萊克多巴胺的美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，農委會主委陳吉仲在臉書稱是接軌國際，不過被網友挖出他在2013年不是這麼說的！

明年1月1月起，美豬美牛將大舉攻臺！民進黨政府宣布將開放含萊克多巴胺的美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。儘管強調是「基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定」，並以「時空環境改變」解釋過去在野時反對進口的立場，仍遭強力質疑、炮轟。

而根據立法院公報第105卷第83期委員會紀錄紀載，農委會主委陳吉仲曾經在2013年2月4日表示，「政府當初以牛豬分離說服豬農與國人，如果政府違背諾言，要不要有人下台負責？養豬產業產值高達 750 億元，如開放瘦肉精美豬進口，後果很嚴重，政府打死也要擋」。

不過，陳吉仲於8月29日在臉書撰寫千字文改口稱，「唯有接軌國際，才能走向世界」。他指出，這是一個必須面對的議題，否則臺灣將被世界孤立。

他還分享，在CODEX的容許量下，一般人要吃超過33塊200公克的肉排，而且要每天連續吃5到10年，才「有可能」會超標。國人吃到進口萊豬的機率僅有0.286%。另外國人愛吃的豬肝、豬腎、豬肺，完全沒有從美國進口。

此文被質疑，2013年的陳吉仲；和2020年的陳吉仲，到底有甚麼差異？民眾堅持說，是沒聽到「時空背景不同」嗎？都是專業人士在說話，我們都相信！奇怪了，為了抗中保台的大業，吃個豬肉怎麼了？不吃的都是柯韓粉！

(中時新聞網)