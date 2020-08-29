台中市議員黃馨慧對中央宣布開放美豬、美牛進口，質疑用國人健康換取政黨政治利益，拒絕登上市民餐桌，也不能流入軍中伙食。（盧金足攝）

中央宣布將開放含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）美豬進口，台中市議員黃馨慧抗議，民進黨以前不同意開放美國含瘦肉精的豬肉進口，現在違背當年「零檢出、不開放」承諾，呼籲全民力挺並食用「品質有保證」的台灣豬肉，也憂心美豬流入軍中食材，軍人保衛國家卻吃含瘦肉精豬肉當伙食，影響軍人健康與戰力。

黃馨慧說，之前就傳出經濟部長同意開放美豬，美國衛生部長在疫情期間訪台、離台不久後，蔡總統即以「促進台美關係，國家經濟戰略」為由，宣布開放美豬、美牛進口，質疑用國人健康換取政黨政治利益，將要求市府衛生局研擬對應食安措施，國人要一起來拒絕毒美豬、美牛。

立委楊瓊瓔強調，她主張豬肉及產製品瘦肉精，只有零檢出，維護國民健康的立場絕不退讓，人民的健康，不是蔡政府一句時空背景不同就能「河蟹」，更不是一句進口豬不是台灣豬的對手，就能消除擔憂。

楊瓊瓔昨天特地到市場傾聽豬肉攤商的心聲，堅持豬肉及產製品瘦肉精，只有零檢出，維護國民健康立場絕不退讓。

她還喊話，請問養豬大縣所有民進黨立委，你們會站出來為豬農捍衛權益，還是會為了黨內政治前途自己消音？民進黨你們還記得過去的承諾和堅持嗎？

(中時 )