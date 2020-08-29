前高雄市長韓國瑜主政時期，訴求路平政績，深受市民肯定。現任市長陳其邁上任後，路平的作法被拿來與韓團隊相比，有網友表示：好想念韓市長。

高雄市政府在楠梓區德民路刨除路面，準備鋪上柏油。臉書粉專「韓黑父母不崩潰」貼出兩張對比照片，現在市府團隊刨除薄薄一片、不到5公分路面，反觀韓市府刨除路面卻是厚厚一片。不禁質疑，如今只有薄薄一片，會讓人幾乎忘了它的存在，靠不住，表層直接外露。

網友呼應表示，「這樣才可以常常施工讓老百姓看有在做事啦！你們不懂啦。」、「陳其邁說韓市長都不在高雄市政府了，不要再比了。」、「道路這樣搞，不如不要鋪。」、「浮現民主價值。」「就是新的人，還沒有來的時候，就不知道舊的人寶貴，才是會認真努力，做的正確正面的好事情！」、「好想念川伯。」

不過也有網友認為，「日本標準就是薄薄的一片。」、「都被罷免了～還說想念...。」、「 人心是自私的，除非自身摔斷腿還會叫時，算正常。如果不叫會還怪自己的人只有兩種：其一是修養好的人，其二肯定確定無誤就是1450，夠白吧！哈..我朋友在高雄就是這麼自認為的。」

(中時新聞網)