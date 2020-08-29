名廚江振誠分享何謂成功的定義，以及沒有人可以幫別人打分數。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁（左二）今出席名廚江振誠（右二）紀錄片活動。（柯宗緯攝）

國際名廚André Chiang江振誠的紀錄電影《初心》，9月啟動全台8個都市巡迴放映，邀請超過3000位偏鄉孩童與餐飲科系學生免費看，今列車到高雄MLD影城，高雄市長陳其邁也現身致意。江振誠金句連發，分享何謂成功的定義，是具備幫身邊其他人完成夢想的能力，也直說沒有人可以幫別人打分數。

江振誠提到，這部紀錄片開拍起源，是新加坡一位導演找上門來親自邀請，因為從過去十年，一位台灣廚師到了新加坡之後，改變新加坡餐飲生態，更讓新加坡被世界看見，或許在不久的將來，就可能成為亞洲第一、世界十大餐廳。

不過，他透露，這部片拍攝2年多，但其實剛開拍第2個月，他就決定結束當地餐廳Restaurant ANDRÉ，想要回來台灣，當時身旁的人非常驚訝，但導演沒有停止拍攝，只是所有團隊、身旁的人心想為什麼要放棄一個即將要攻頂的餐廳，「他打破所有現在餐飲界的紀錄，為何要在這時候喊停？」

他說：「有一天那一個夢想，離你只有一步之遙，可能明天就攻頂了，但突然問自己，這個是我所謂的成功嗎？別人眼中的成功？然後我就會開心嗎？還是我的成功定義跟別人不一樣？」

他認為，沒有任何人可以幫別人打分數，什麼是60分，什麼是100分，他覺得成功的定義是，具備了幫身邊的其他人完成夢想的能力，而不是那個當把金牌掛在身上的時候，「那什麼又是完美？完美並不是功成名就，完美是放下，是擁有放下的能力」。

他提到，這部紀錄片裡面，紀錄了在這30年的廚藝生涯，最重要的2年，就是他決定歸還米其林，放下世界50大，然後回來台灣，只有一個心願，就是把所有所學傳承給下一代，花了30年的廚藝時間找到初心，也落葉歸根回到台灣。

陳其邁致詞時提到，江振誠是最具有影響力的廚師，人生當然不可能是一帆風順，充滿困難及挑戰，讓青年學子、社會充滿更堅強鬥志，尋求自己的夢想，夢想偉大不是在賺大錢、做大事，而是在於人生自我的實踐，感謝他一生精彩的故事，可以從中學習到更多，才知道自己的不足。

(中時 )