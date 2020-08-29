「館長」陳之漢28日凌晨在自家健身房門口遭到槍擊，身中3槍倒臥血泊中開直播等待醫護、警方到場。然而不少人卻質疑館長開直播之舉是純粹想紅，對此，大陸「格鬥狂人」徐曉冬特地開直播聲援館長，表示開直播動作「非常正確」，更憤怒高呼多次「陳之漢我兄弟」。指那些在網上嘲諷的人，思想反而才是迂腐、挺蠢的。

有「格鬥狂人」綽號的徐曉冬在館長中彈出事後，隨即在YouTube平台「徐曉冬北京格鬥狂人」上傳一段直播影片力挺館長。徐曉冬首先指出，從館長遇襲的影片中可以看出，案發當時，身邊並沒有正式的「保鑣」，而是工作人員。因為在槍手開槍時，身旁的人竟不知所措，因此強烈建議館長一定要請保鑣。徐曉冬也表示，未來將致力於發展全國的「高端防衛」保鑣體制，專門去保衛富豪的人身安全。

另外，徐曉冬認為，館長在受傷之後開直播是非常正確的動作，因為能夠第一時間記錄案發現場、蒐集證據，並公告全世界。而對網路上嘲諷館長開直播是「第一網紅」的說法，徐曉冬則回應，「如果是我徐曉冬，我也必須全世界直播，這個跟網紅沒有任何關係，警方也需要這些證據。」希望鍵盤俠要三思。

最後，徐曉冬看見很多人在館長中槍事件後，在網路上大肆「慶祝」，甚至朋友也建議他不要評論館長。徐曉冬則表示「陳之漢我兄弟，網上怎麼罵，管不了，但身邊的朋友不樂意就滾蛋」。強調自己說的是良心話，願意承擔後果。

徐曉冬自稱是「中國MMA第一人」、「武林打假第一人」，因和館長陳之漢同樣對以中國武術之名行騙之流嗤之以鼻，曾表態想前往台灣與陳之漢進行格鬥交流，但最終赴台未果。徐曉冬在館長中彈事件後再次作出評論，不少人在影片下留言「冬哥真性情，說的每一句話都很真實」、「堅決支持徐曉冬！勇敢、絕不妥協，真正的爺們！」、「冬哥是個明白人，說的對！罵得好！是個男子漢！」。

(中時新聞網)