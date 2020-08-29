「臺灣原創流行音樂大獎」決賽暨頒獎典禮今（29日）舉行，由高蕾雅、徐哲緯、邵大倫連袂主持，BCW、葛西瓦、去年冠軍蘇明淵、柔米Zoomie、扶桑花等人精彩演出。律師歌手蘇明淵時隔20年重返音樂圈，強勢入圍本屆金曲獎最佳台語男歌手，他認為音樂創作是一種紀錄生命的方式，「一把年紀還想追夢，被說有勇氣的反面其實就是傻勁，工作所接觸的案件和故事，成了創作養分，在被定義成某個角色、背負責任之外，仍然可以耕耘夢裡面的那一畝田，創造自己的斜槓人生」，感謝爸媽賜與他台語語文的養份，以及全家人的支持。

BCW表示：「母語一直都是我的根，不管我在那裡，就算聽不懂全部的意思，依舊能感受到一種被愛的感覺，讓人親切感覺到被安慰抑或是被鼓勵，對我來說就是一種在血液跟基因流動的密碼。」葛西瓦也強調，不管是母語創作或是堅持做喜歡的事情，也許辛苦，但一定要堅持下去，當然要努力讓更多人知道母語音樂與語言的美好。

邵大倫今年第四次入圍廣播金鐘獎最佳流行音樂節目主持人獎與最佳流行音樂節目獎，除了感謝栽培他的電台及過去一年豐富了節目內容的所有歌手外，也感謝臺灣原創流行音樂大獎。多次參賽的經驗，讓他感受到台灣本是多元文化的大熔爐，並對彼此文化的理解，甚至跨語種相互學習、合作。台灣原創流行音樂大獎多年來發掘培育不少優秀音樂人，包括MATZKA、茄子蛋、黃子軒、美秀集團、台客電力公司、曾雅君、蘇明淵等，希望原創流行音樂歷久彌堅，繼續推出經典。

蘇明淵入圍本屆金曲獎最佳台語男歌手獎。（新視紀整合行銷提供）

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