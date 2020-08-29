民眾把握難得機會操作紅隼反裝甲火箭。（陳怡誠攝）

關渡指揮部戰技社成員整齊劃一的拳術博得全場民眾的掌聲。（陳怡誠攝）

九三軍人節將至，國防部結合假日市集概念在台北信義區舉辦「九三香堤嘉年華─超級愛國軍 Yes Sir」活動，展現國軍官兵的熱情，以及平日軍事訓練以外的另一面，吸引大批民眾到場。

另外，國防部將於9月2日上午10時舉行「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，由三軍統帥蔡英文總統親自頒發國軍楷模、模範團體主官、全民國防傑出貢獻獎等5類169獎項，而今年最特別的是首次納入「後備輔導幹部楷模」，可以看出來政府對於後備戰力的重視程度。

現場也規劃有獎徵答遊戲，並贈送限量全民國防文宣品，同時考慮到國人喜好拍攝網美照片的需求，設置大型軍種特色拍照打卡專區，有T10B傘具裝備模擬跳傘、Q版沱江軍艦及勇鷹高教機大型造型背板，絕對能拍出與眾不同的優質網美照片，愛拍照的民眾絕對要把握機會國防部邀請國人攜家帶眷來參加，親自體驗香堤大道濃濃的軍事氣息，歡度一個愉快的周末假期。

中華民國軍人之友社及國防部福利事業管理處，特別與國內知名廠商異業結盟，自8月1日起陸續推出「企業敬軍優惠專案」，總計7,000餘間商家響應，展現社會對軍人的支持和認同。對此，國防部邀請每位官兵在9月3日軍人節當天，踴躍穿著軍服、攜帶眷屬，從事休閒娛樂、用餐等活動，讓軍服成為象徵榮耀的服裝。

(中時 )

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