迎接捷運時代來臨，民眾對台中第一條捷運的通車殷殷期盼。（盧金足攝）

台中捷運沿線的利多激勵，帶動軌道經濟。（盧金足攝）

台中捷運綠線經過10多年、三任市長時間，捷運通車最後一哩路，即將在市長盧秀燕任內完成「十年喜事、百年大計」的超級任務。

台中捷運沿線的利多激勵，位在北屯區的機捷 北屯總站，帶動附近單元12、單元14期的地價，品牌建商包括精銳、雙橡園、寶輝、國泰、華太等建商早看準發展潛力，北屯兩大低密度區，在捷運交通利多加持，與低密度開發的環境，形成移居熱區。

台中市建築經營協會理事長邱名仕表示，台中新重劃區低密度開發成主流趨勢，包括後續將配地的14期、13期都屬於低密度區，代表著未來的新式住宅高綠覆、大棟距是保值抗跌關鍵。

台中市北屯地價近年來像搭直升機上升，單元12以低密度、高綠覆率優勢，短期內地價從每坪26萬上下漲到每坪40萬元，漲幅達60％，2年來預售案價格也有20％調升。

精銳建設搶進北屯單元12開發，以低密度大花園規畫作出市場區隔，相繼推出「精銳萌未來」、「精銳IN未來」，並將松竹五路打造成為精銳品牌一條街，以品牌力在市場創造競爭力。

今年第3季末將進場的精銳單元12新案，基地位在旱溪西路與南興東路口，具水岸與河濱公園綠地雙重景觀，是單元12肥沃月灣僅有的水岸第一排地段，建商主打不二價銷售策略，鎖定菁英換屋族。

(中時 )