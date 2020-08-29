警方29日接獲多起報案指有人溺水，到現場救援才發現原來是1具情趣充氣娃娃。（林裕章提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣竹南警方29日一早接獲多通報案電話，指稱港墘里灰寮溝疑似有人溺水，員警到場確認沒看見溺者，卻見1具被拋棄的「情趣充氣娃娃」卡在橡皮壩上，警方通知里長林裕章協助通報公所清潔隊清除，不過「光溜溜的長腿女子」躺在水面的景象駭人，還是讓警方報案電話接不完。

港墘里長林裕章得知消息後，在臉書po文「惡作劇嗎？它不是真人！可能是充氣娃娃！怎麼會卡在那？真的不瞭解！已經通知清潔隊協助處理了！」，還在下方標記「不要再報案了」，文字間看得出滿滿無奈。

留言區也是笑料百出，民眾回應「誰的老婆溺水」、「它是小三」、「情人節剛過把女朋友給搞死了，棄屍水利大排裡」、「現在是農曆七月，嚇人啊」。

林裕章說，充氣娃娃形狀就像人體，民眾見狀直覺就以為有人溺水，尤其農曆7月若是晚上看到，真的會被嚇到，呼籲民眾不要亂丟廢棄物，共同維護環境清潔衛生。

(中時 )